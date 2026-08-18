Посол Китая в России: доля расчетов в национальных валютах между странами растет

Доля расчетов в национальных валютах между Россией и Китаем растет. Причем это касается разных областей экономики. Об этом на пленарном заседании форума РОСТКИ «Подготовка кадров для развития торгово-экономических отношений России и Китая» заявил чрезвычайный и полномочный Посол Китайской Народной Республики в Российской Федерации Чжан Ханьхуэй.

«Масштабы сотрудничества между странами последовательно расширяются. Неуклонно растет доля расчетов в национальных валютах – это касается двусторонней торговли, инвестиций, кредитования и иных форм торговоэкономического взаимодействия. Стороны активно развивают крупные стратегические проекты в таких областях, как ядерная энергетика, авиация и космонавтика», – подчеркнул он.

При этом достигнут общий подход к дальнейшему наращиванию партнерства: сохраняется динамика в традиционных сферах сотрудничества и одновременно партнерство охватывает новые перспективные направления – цифровую экономику, биомедицину и искусственный интеллект, добавил посол.