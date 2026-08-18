Россия и Китай планируют расширить программы двойных дипломов в АПК

Около 800 китайских студентов сейчас обучаются в российских аграрных вузах. Россия и Китай планируют расширять программы двойных дипломов в сфере агропромышленного комплекса. Об этом заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на пленарном заседании «Подготовка кадров для развития торгово-экономических отношений России и Китая» в рамках форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество».

По словам министра, сотрудничество двух стран в сфере образования активно развивается. При этом у аграрных вузов России и Китая есть значительный потенциал для дальнейшего расширения взаимодействия.

«У нас порядка 800 китайских студентов сейчас учатся в системе агропромышленных вузов России. Российских ребят пока учится меньше в Китае», – сказала Лут.

Она отметила, что Минсельхоз обсуждает с китайскими коллегами развитие системы двойных дипломов.

«Сейчас мы обсуждаем с нашими коллегами из Китая, чтобы мы выстраивали систему двойных дипломов и ее актуализировали, интенсифицировали», – заявила министр.

По ее словам, российским студентам может быть полезен опыт Китая в развитии сельского хозяйства, а российская сторона, в свою очередь, может передавать китайским коллегам собственные знания и технологии с учетом климатических особенностей России.

Лут подчеркнула, что сотрудничество в сфере подготовки кадров не ограничивается высшим образованием. В частности, китайские школьники уже участвуют в российских образовательных проектах для будущих специалистов АПК.