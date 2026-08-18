Бабаков: Россия и Китай выбрали модель развития на основе суверенитета

Россия и Китай выбрали модель социально-экономического развития, основанную на суверенитете и самостоятельном определении национальных целей. Об этом заявил заместитель председателя Государственной Думы Александр Бабаков на пленарном заседании «Подготовка кадров для развития торгово-экономических отношений России и Китая» в рамках форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество».

По его словам, при обсуждении подготовки кадров необходимо прежде всего определить цели, которые Россия и Китай ставят перед собой в социально-экономическом развитии.

Бабаков отметил, что мировая система переживает переход от однополярной модели к многополярной, который сопровождается изменением мирохозяйственных связей. По его словам, многие институты и правила, ранее обеспечивавшие функционирование мировой экономики, уходят в прошлое, а формирование новой системы во многом зависит от России и Китая.

Он подчеркнул, что обе страны сделали выбор в пользу суверенитета во всех сферах жизни. Под суверенитетом Бабаков понимает возможность самостоятельно определять цели развития, опираться на собственные ресурсы и реализовывать поставленные задачи в интересах своих граждан.

«Сегодня мы сами обладаем правом инициативы, и мы не реагируем на события, а формируем свою позицию и заявляем громко о том, каково наше участие сегодня в мировой экономике», – сказал зампред Госдумы.

Бабаков также отметил близость подходов России и Китая, в том числе с учетом истории взаимоотношений двух стран. По его мнению, модель рыночной экономики, основанная на безудержном стремлении к получению прибыли, постепенно уступает другой системе, которую, как считает парламентарий, демонстрирует Китай и к которой приближается Россия.

Он заявил, что главной целью социально-экономического развития должна быть не сама экономика, а качество жизни граждан. По его словам, именно социальная сфера определяет задачи экономической системы, тогда как наука, образование, здравоохранение, инфраструктура и реальный сектор экономики должны обеспечивать достижение этих целей.

В качестве одного из примеров Бабаков привел продовольственную безопасность России. По его словам, необходимость ее обеспечения особенно остро проявилась после введения санкций, ограничивших возможности страны на мировом рынке. Россия, осознав необходимость опираться на собственные возможности, смогла реализовать эту задачу на практике.

Говоря о дальнейшем развитии страны, парламентарий отдельно отметил демографические задачи. По его словам, положительная демография должна рассматриваться прежде всего как качественный показатель, связанный с условиями жизни людей. Среди необходимых условий он назвал доступное жилье и комфортную среду обитания.

«Мы понимаем, что качество сегодня выходит на первый план», – подчеркнул Бабаков.