Лут: Товарооборот Татарстана и Китая в АПК превысил $70 млн

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Товарооборот между Татарстаном и Китаем в агропромышленной сфере по итогам 2025 года превысил 70 млн долларов. Об этом заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на пленарном заседании «Подготовка кадров для развития торгово-экономических отношений России и Китая» в рамках форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество».

По словам министра, Татарстан пока не относится к регионам-лидерам по объему агропромышленной торговли с Китаем, однако республика постепенно наращивает сотрудничество с КНР.

«Если говорить о Татарстане, в котором мы сегодня находимся, пока у нас товарооборот именно в агропромышленном комплексе не очень большой, по прошлому году он превысил 70 миллионов долларов», – сказала Лут.

Она отметила, что республика обладает значительным потенциалом для расширения взаимодействия с Китаем в агропромышленной сфере. В Татарстане активно развиваются логистические комплексы, а сельхозпроизводители и переработчики наращивают работу с китайским рынком.

Лут рассказала, что в день проведения пленарного заседания состоялось совещание, посвященное перспективам экспорта татарстанской продукции и импорта товаров из Китая.

«Очень активно работают и логистические комплексы, очень активно работают наши сельхозтовары, производители как растениеводы, так и переработчики», – отметила министр.

По ее словам, один из логистических комплексов Татарстана планирует ежемесячно увеличивать объемы поставок и приема грузов из Китая.

Лут считает, что благодаря развитию логистики республика сможет существенно расширить торговое сотрудничество с КНР.

«Здесь мы видим очень хорошие логистические перспективы, торговые перспективы для того, чтобы место Татарстана, конечно, в том числе и сельскохозяйственного региона, будет увеличивать свое влияние, свою долю работы с Китаем именно по агропромышленному направлению», – сказала министр.