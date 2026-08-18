Рустам Минниханов посетил Казанский ТЮЗ после реконструкции

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил Казанский государственный театр юного зрителя после масштабной реконструкции. Об этом сообщили в пресс-службе Раиса республики.

Театр ведет историю с 1932 года. Сейчас в его труппе работают 40 актеров, в том числе народные и заслуженные артисты Татарстана. Ежегодно ТЮЗ показывает около 800 спектаклей для 100 тыс. зрителей. Во время реконструкции постановки проходили более чем на 50 площадках, включая школы Казани.

Юные артисты провели для Раиса республики экскурсию по обновленному зданию и рассказали об истории одной из старейших театральных площадок города.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Сегодня знаменательный день для культурной жизни нашей республики – мы открываем обновленный Казанский государственный театр юного зрителя после масштабной реконструкции. Здесь начинали свой путь великие мастера, такие как Марсель Салимжанов, а сегодня служат талантливые артисты, чьи имена известны далеко за пределами Татарстана», – сказал Рустам Минниханов.

Он положительно оценил результаты проведенных работ и отметил значимость обновленного театра для детей и молодежи.

«Это очень важное и нужное пространство для детей и молодежи. В Татарстане ведется большая работа по развитию театров, ремонту зданий. Безусловно, реализация таких проектов была бы невозможна без поддержки руководства страны и лично нашего Президента Владимира Путина», – подчеркнул Раис республики.

С ответным словом выступила актриса Казанского театра юного зрителя, народная артистка РТ Нина Калаганова.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В ходе мероприятия Минниханов также вручил государственные награды Республики Татарстан представителям коллектива театра.

В рамках реконструкции были усилены несущие конструкции, заменены инженерные сети, отремонтированы кровля, фасад, сцена, зрительный зал, фойе и гримерные. На втором этаже оборудовали малый зал. Кроме того, отдельные спектакли планируют проводить во внутреннем дворике под открытым небом.

В обновленном ТЮЗе созданы условия для новых образовательных проектов, в том числе творческих площадок для молодых артистов, режиссеров и драматургов. Продолжат работу детские театральные студии. Также здесь планируют проводить авторские актерские вечера, образовательно-просветительские лекции и театрализованные художественные читки для школьников и студентов.