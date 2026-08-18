Раис РТ обсудил расширение сотрудничества с руководством провинции Хэйлунцзян

Раис Татарстана Рустам Минниханов обсудил с заместителем губернатора Народного правительства китайской провинции Хэйлунцзян Чжаном Цисяном расширение торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества. Встреча состоялась на полях форума «РОСТКИ» в Казани, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Минниханов поблагодарил Чжан Цисяна за участие в форуме в качестве почетного гостя. Он отметил, что Татарстан играет важную роль в развитии международных связей России. По итогам 2025 года товарооборот республики с Китаем достиг рекордных $3,35 млрд.

«Китай – основной инвестор нашей республики. Отношения Татарстана с провинцией Хэйлунцзян имеют долгую историю и показывают продуктивный результат. Мы нацелены на активизацию наших отношений», – заметил Минниханов.

В числе приоритетов Раис республики назвал развитие торгово-экономических связей и реализацию совместных инвестиционных проектов.

Отдельно стороны обсудили гуманитарное сотрудничество. Сейчас в Казани обучаются более 2 тыс. студентов из Китая. Также рассматривается возможность расширения взаимодействия между вузами и научными сообществами Татарстана и Хэйлунцзяна.

Для Чжан Цисяна визит в Казань стал первым. Он поблагодарил татарстанскую сторону за теплый прием и отметил работу республики по сохранению культурных ценностей.

«Китай и Россия – надежные партнеры и хорошие друзья. Это образец добрососедских отношений. Татарстан для нас – один из ключевых и самых активных партнеров в России. Радует, что наши отношения крепнут с каждым годом», – сказал он.

Чжан Цисян также предложил усилить взаимодействие Татарстана и Хэйлунцзяна в сфере транспорта, строительства и образования.