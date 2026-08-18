Китайский бизнес заинтересован в поставках оборудования в Татарстан

Китайский бизнес заинтересован в поставках в Татарстан механического оборудования, агрегатов и высокотехнологичной техники. Об этом журналистам во время пресс-подхода сообщил председатель правления транснациональной компании CUS GROUP Цуй Чжаохуа.

По его словам, такая продукция может быть востребована на рынке республики. При этом китайская сторона заинтересована и во встречных поставках из Татарстана – прежде всего кормовых и зерновых культур, а также масложировой продукции.

«Что касается экспорта из Татарстана в Китай, нам было бы очень интересно получать кормовые культуры для нашего животноводства, а также зерновые культуры, масложировую продукцию», – сказал Цуй Чжаохуа.

Он также рассказал о возможности локализации производства сельскохозяйственной техники в России. В частности, CUS GROUP рассматривает Татарстан в качестве площадки для собственного завода.

По словам Цуй Чжаохуа, компания уже работает в этом направлении. Если все пойдет по плану, определиться с проектом она рассчитывает до конца года.