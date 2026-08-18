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Общество 18 августа 2026 20:13

Педагоги РТ смогут получить 86 тыс. рублей за подготовленного призера ВсОШ

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Педагоги РТ смогут получить 86 тыс. рублей за подготовленного призера ВсОШ
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Кабинет министров Татарстана установил денежное поощрение для педагогических работников, подготовивших призеров и победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации республики.

Единовременная выплата составит 86 тыс. рублей за каждого ученика, которого педагог подготовил к заключительному этапу олимпиады и который стал призером или победителем, следует из утвержденного положения.

Получателями выплаты смогут стать педагоги государственных и муниципальных образовательных организаций Татарстана. При этом они должны продолжать работать в такой организации на момент рассмотрения заявки и иметь документы, подтверждающие подготовку школьника, показавшего максимальный результат среди участников 9–11 классов в текущем году.

Средства будут предоставляться в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Татарстана о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. Цель программы – поддержка педагогов, участвующих в развитии олимпиадного движения школьников 9–11 классов.

#педагоги #единовременная выплата #всероссийская олимпиада школьников
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