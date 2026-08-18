«Атом» расширит сеть сервисных партнеров до 16 городов к 2027 году

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Бренд электромобилей «Атом» заключил 26 договоров с сервисными партнерами в восьми российских городах. К 2027 году компания планирует увеличить число городов присутствия сервисной сети до 16, сообщили ТАСС в пресс-службе «Атома».

«Бренд электромобилей “Атом” (АО “Кама”) подписал 26 договоров с сервисными партнерами в восьми городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Набережных Челнах, Екатеринбурге, Краснодаре, Сочи и Калининграде. Планируется, что к 2027 году сеть расширится до 16 городов», – сказали в пресс-службе компании.

В «Атоме» добавили, что к 2029 году сеть планируется расширить до 48 городов.

Летом компания запустила выездной консьерж-сервис. Специально обученные инженеры проводят диагностику электромобилей и устраняют неисправности непосредственно у клиентов.

В ближайшее время сервис дополнит мобильная станция с генератором мощностью 8 кВт и оборудованием для работы с мотор-редуктором и электропроводкой. Она будет выезжать к автомобилям на дорогах общего пользования и оказывать поддержку сервисным партнерам.

Обслуживание и ремонт «Атомов» проводят станции, прошедшие подготовку по стандартам бренда. Кроме того, корпоративные автомобили смогут обслуживаться на станциях крупных B2B-клиентов.

Единые требования к сервисным партнерам разрабатывает инженерный центр «Атома». Специалисты центра тестируют технологии ремонта на реальных автомобилях, устанавливают нормативы времени для операций, а также определяют необходимое оборудование и программное обеспечение.

При сложных неисправностях инженерный центр оказывает партнерам экспертную поддержку: проводит углубленную диагностику и разрабатывает методики решения, которые затем могут применяться в аналогичных случаях.

«Атом» – первый российский электромобиль, чья локализация, по информации создателей, превышает 70%. Проект разработан АО «Кама». Главный офис компании находится в Набережных Челнах, подразделения работают в Москве, Санкт-Петербурге и Тольятти, а также в Китае. Изначально электрокары предполагалось производить в Челнах, но затем от этих планов отказались.

Для машины разработана первая отечественная электромобильная платформа. Запас хода составляет до 500 километров без подзарядки и до 350 километров при температуре до -20 градусов. Полная зарядка аккумулятора занимает около 30 минут. Начало серийного производства электромобиля последнее время планировали на конец весны текущего, 2026 года, но затем вновь отложили.

В апреле «Атом» начали тестировать в нижнекамском аэропорту «Бегишево». В июле электрокар добавили в перечень автомобилей, которые можно приобретать для использования в качестве такси. Сейчас первые машины передаются покупателям по предзаказам. Согласно данным «Автостата», на начало августа на учет было поставлено 29 автомобилей «Атом», причем 12 из них – в июле.

Ранее сообщалось, что компания «Кама» привлекла нового инвестора. ПСБ приобрел 16,98% акций, выпущенных в рамках дополнительной эмиссии, за 9 млрд 999 млн 613 тыс. рублей.