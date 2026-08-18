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Общество 18 августа 2026 16:28

В провинции Хэйлунцзян готовят специалистов со знанием русского языка

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В провинции Хэйлунцзян создали систему подготовки специалистов по разным областям со знанием русского языка. Об этом на пленарном заседании форума РОСТКИ «Подготовка кадров для развития торгово-экономических отношений России и Китая» заявил заместитель губернатора Народного правительства провинции Хэйлунцзян Чжан Цисян.

«Основываясь на общей картине, общем ландшафте развития страны, мы укрепляем фундамент подготовки кадров для добрососедской дружбы. Мы стремимся создать единую систему подготовки специалистов со знанием русского языка», – рассказал он.

На сегодняшний день уже подготовлены десятки тысяч специалистов со знанием русского языка для разных отраслей экономики по системе и комплексного обучения «язык+специальность».

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#форум РОСТКИ #россия и китай #Китай #русский язык
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