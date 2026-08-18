Рустам Минниханов: отношения России и Китая находятся на беспрецедентном уровне

В нынешнем историческом периоде отношения России и Китая находятся на рекордно высоком уровне. Об этом на пленарном заседании форума РОСТКИ «Подготовка кадров для развития торгово-экономических отношений России и Китая» заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Российско-китайские отношения сегодня продолжают находиться на беспрецедентно высоком уровне. Наши страны развивают отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Это сотрудничество охватывает широкий спектр направлений – от политики и безопасности до торговли, инвестиций, науки и культуры», – отметил он.

По его словам, для дальнейшего развития взаимоотношений странам необходимы грамотные специалисты, поэтому важно в ближайшем будущем сделать акцент на образовании.

«Крайне важно, чтобы взаимодействие между Россией и Китаем опиралось на профессионалов, которые владеют не только языками, но и компетенциями в сфере высоких технологий, логистики, инвестиционного проектирования, межкультурной коммуникации», – подчеркнул Минниханов.

В свою очередь, Татарстан, как регион с развитой системой образования и научными школами, видит своей задачей активное участие в подготовке таких кадров и готов предлагать конкретные образовательные программы и стажировки, заключил Раис Татарстана.