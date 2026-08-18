Замгендиректора «Интерфакса» назвал базу для сотрудничества СМИ РФ и КНР

Заместитель генерального директора АО «Интерфакс», генеральный директор АО «Агентство деловых коммуникаций» Николай Касьянов назвал историческую и цивилизационную общность России и Китая базой для сотрудничества СМИ двух стран. Об этом он сообщил «Татар-информу» после медиасессии форума «РОСТКИ».

«Я думаю, что это мощные цивилизации. Это огромное количество исторических связей, причем столетних, тысячелетних. Это очень близкие позиции по многим политическим, социальным и экономическим процессам, которые происходят в мире», – сказал Касьянов.

Касьянов на форуме «РОСТКИ» назвал базу для сотрудничества СМИ России и Китая Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По его словам, общность двух стран формирует и общую ответственность за происходящие в мире процессы.

«Это общая ответственность как мощных держав за все, что происходит: и в Азии, и в Европе, и опять же, в общемировом масштабе», – отметил Касьянов.

Он также подчеркнул значение тесных связей между Россией и Китаем. Среди факторов, объединяющих страны, Касьянов назвал общую границу и длительную историю взаимодействия.

«Сейчас это один из главнейших наших партнеров», – сказал участник «РОСТКов».

Этим утром прошла сессия «Россия – Китай: единый медийный код как основа для конструирования общего будущего». Организатором выступило Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». В медиадискуссии на «РОСТКах» поучаствовали 20 СМИ из Китая, включая «Синьхуа».

Накануне в выставочном комплексе «Казань Экспо» стартовал IV Международный форум «РОСТКИ», где собрались более 200 компаний из России и Китая. Событие пройдет в четвертый раз, с 16 по 19 августа.

На 11 августа было зарегистрировано 5 тыс. участников, что на 25% больше, чем на аналогичную дату в прошлом году. Наиболее крупные делегации ожидались из Гуандуна, Шэньчжэня, Шанхая, Суйфэньхэ и Шаньси. Всего организаторы рассчитывают принять восемь правительственных делегаций из КНР.

Ранее на форуме «РОСТКИ» руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина, заявила, что без медиа повысить турпоток между РФ и КНР не получится.