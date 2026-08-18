Лут рассказала о совместной с Китаем разработке беспилотной сельхозтехники

Россия и Китай планируют получить первый прототип совместной беспилотной сельскохозяйственной платформы в 2027 году. Об этом заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на пленарном заседании «Подготовка кадров для развития торгово-экономических отношений России и Китая» в рамках форума «РОСТКИ: Россия – Китай – взаимовыгодное сотрудничество».

По словам министра, российские и китайские специалисты работают над созданием беспилотной сельхозтехники, которая позволит обрабатывать большие площади.

Лут рассказала, что в Китае уже используются полностью беспилотные платформы без кабины оператора. Сейчас такая техника применяется преимущественно на небольших площадях и в мелкоконтурном производстве.

«У Китая есть беспилотная платформа, где нет кабины. Они обрабатывают пока небольшие, мелкоконтурные производства, земли небольшого формата. Наша задача в рамках еще одного из проектов научных – сделать платформу 120 лошадиных сил, 400 лошадиных сил для того, чтобы обрабатывать большими полями эти возможности», – сказала министр.

По ее словам, первый прототип совместной разработки планируется получить уже в 2027 году.

«Мы надеемся получить тоже такой первый прототип к 27-му году, посмотреть, как он будет работать, и дальше тоже над ним работать», – отметила Лут.

Она назвала создание такой техники одним из крупных направлений совместной работы России и Китая в агропромышленном комплексе.