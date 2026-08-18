Екатерина Шпица, Роман Курцын и Алексей Учитель станут гостями «Алтын минбара»

Открытие Казанского международного кинофестиваля «Алтын минбар» состоится 4 сентября в театре Камала. Традиционно церемония начнется с красной дорожки, сообщили организаторы фестиваля на пресс-конференции в «Татар-информе».

По словам исполнительного директора «Алтын минбара» Миляуши Айтугановой, фестиваль «получил принципиальную договоренность о проведении красной дорожки актрисой Екатериной Шпицей».

Хедлайнером XXII казанского кинофестиваля станет актер Роман Курцын. Он привезет в Казань фильм «Малыш-каратист», который покажут 3 сентября в Присутственных местах Казанского кремля.

Режиссер Алексей Учитель представит в кинотеатре «Мир» фильм «Космос как предчувствие» (2005) в рамках творческой встречи.

«В этом году, я думаю, это тоже хороший показатель, на казанском кинофестивале много мировых премьер», – отметила Миляуша Айтуганова.

В числе таких премьер исполнительный директор фестиваля назвала: «В центре бракосочетания» (Марокко), «Борьба с сатаной» (Малайзия), «Из Кении с любовью» (страна производства Кения, премьера состоялась в этом году на фестивале «Евразия-Кинофест»), а также «Москва – Каир» (страны производства Россия и Египет, историческая премьера состоялась в рамках закрытого показа в прошлом году в Москве).

Вся конкурсная программа фестиваля будет показана бесплатно в залах кинотеатра ТРК «Корстон».

Закрытие пройдет в закрытом формате. Как объяснила Айтуганова, на церемонии будут присутствовать только те, кто «интересуется итогами фестиваля»: члены союза кинематографистов, участники и приглашенные гости фестиваля. Гостьей закрытия станет сирийская актриса Сулаф Фавахерджи, исполнившая главную роль в иранском фильме «Земля ангелов», который участвует в полнометражном игровом конкурсе «Алтын минбара».

XXII Казанский международный фестиваль кино «Алтын минбар» пройдет в Казани с 4 по 8 сентября.