Команда из РТ прошла в финал Всероссийских соревнований «Путь ВОИНа»

Фото: Пресс-служба филиала Центра «ВОИН» в Республике Татарстан

Команда из Татарстана «Ак Барс» прошла в финал II Всероссийских военно-тактических соревнований «Путь ВОИНа», сообщает пресс-служба филиала Центра «ВОИН» в Республике Татарстан.

Соревнования проходили в Волгограде на базе оборонно-спортивного лагеря «Авангард» и собрали более 200 участников из 18 регионов России. Участники соревновались в таких дисциплинах, как огневая и тактическая подготовка, первая помощь и тактическая медицина, управление беспилотными системами и другие. Кроме того, участники проходили 5-километровый маршрут с препятствиями в полной боевой экипировке.

Фото: Пресс-служба филиала Центра «ВОИН» в Республике Татарстан

Команда Татарстана состояла из 12 человек – все они упорно готовились к соревнованиям во время второй лагерной смены «Время юных героев», которая была посвящена памяти Героя России Алексея Копунова, чье имя носит филиал Центра «ВОИН» в Республике Татарстан. Ребята сумели показать настоящую волю к победе и итогом их упорной работы стало почетное второе место, которое и вывело команду в финал.

«Ребята, вы большие молодцы, что прошли этот путь достойно! Настоящий боец – это не только сила и выучка, это еще и умение быть рядом с товарищем, чувствовать плечо друга. Вы показали, что умеете это делать. Я верю, что в финале вы также проявите себя и докажете, что достойны высокого звания воина», – поздравила команду с победой мама Героя Антонина Копунова.

«Мы готовились долго и серьезно. Наши инструкторы дали нам все, что нужно для победы. На трассе каждый выложился по полной – мы чувствовали поддержку друг друга на каждом этапе, и именно это помогло пройти дистанцию без ошибок. Никто не сдался, никто не отступил!» – рассказал командир взвода Аяз Минниллин.

Фото: Пресс-служба филиала Центра «ВОИН» в Республике Татарстан

В свою очередь, директор филиала Центра «ВОИН» в РТ Алексей Бламыков отметил, что успех команды – результат слаженной работы инструкторов, курсантов и всего коллектива филиала.

«Призовое место на отборочном этапе «Пути ВОИНа» – серьезная заявка на победу в финале. Наша команда показала высокий уровень подготовки, взаимовыручку и стойкость. То, что филиал носит имя Алексея Копунова, ко многому обязывает, и ребята с честью несут это звание. Мы гордимся ими и верим в их успех в финале», – подчеркнул Бламыков.

Теперь команду ждет новый вызов – финал соревнований пройдет с 5 по 13 сентября в Ямало-Ненецком автономном округе, в районе Салехарда. Ребятам из Татарстана и их соперникам из Волгоградской области, Чувашской Республики и Тюменской области предстоит пройти новые испытания в суровых лесистых условиях Крайнего Севера, которые покажут, кто по-настоящему достоин звания победителя «Пути ВОИНа».