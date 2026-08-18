Бизнес не хочет нанимать новых сотрудников и повышать зарплаты – ЦБ РФ

По данным Банка России, обеспеченность предприятий работниками во втором квартале 2026 года составила -19,7 пункта (баланс ответов), улучшившись по сравнению с -21,2 пункта в первом квартале. Проблема кадрового голода в экономике постепенно смягчается, хотя остается острой: значения показателя пока ниже уровней 2022 года.

Наиболее сложная ситуация с персоналом сохраняется в сельском хозяйстве и водоснабжении – там дефицит работников наиболее выражен. В отраслевом разрезе лишь добыча полезных ископаемых, производство инвестиционных товаров и электроэнергетика ожидают роста численности сотрудников в третьем квартале.

При этом планы компаний по найму на ближайшие три месяца стали самыми сдержанными за последние шесть лет. Баланс ответов по ожидаемому изменению численности работников в третьем квартале опустился до минимального уровня с третьего квартала 2020 года. Это означает, что несмотря на сохраняющуюся нехватку кадров, бизнес не готов активно расширять штат.

Зарплатные ожидания также остаются умеренными. Около 85% предприятий не планируют повышать оплату труда в третьем квартале. Те, кто все же намерен это сделать, закладывают рост в среднем не более чем на 1% по сравнению со вторым кварталом. Исключением стал агросектор: там готовы увеличить зарплату на 2,2% в связи с высокой потребностью в сотрудниках в период уборочной кампании.