В Татарстане через «Макс» можно заселиться более чем в 100 отелях

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан занял первое место среди регионов России по числу средств размещения, подключенных к платформе цифрового заселения «Макс». В республике к сервису уже интегрированы более 100 объектов, сообщили в Минэкономразвития РФ.

Достигнутый показатель вывел Татарстан в лидеры по готовности гостиничной отрасли к новому стандарту цифрового заселения, который начнет действовать с 1 сентября 2026 года.

«Внедрение „Макса“ меняет саму отрасль, делая ее более современной и клиентоориентированной. Татарстан на деле доказал, что бизнес готов к цифровой трансформации. Уверен, что этот пример вдохновит и другие регионы активнее включаться в процесс», – отметил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

Количество подключенных объектов ежедневно увеличивается не только в Татарстане, но и в других регионах страны. Гостиничному бизнесу оказывают методическую и техническую поддержку: специалисты помогают настраивать оборудование, обучают сотрудников и интегрируют сервис с внутренними системами бронирования.

Мониторинг готовности гостиничной инфраструктуры ведется постоянно. К 1 сентября к новым требованиям должны подготовиться все гостиницы с номерным фондом более 50 номеров.

«Татарстан одним из первых присоединился к тестированию сервиса, подтвердив высокий спрос гостиничного бизнеса на цифровизацию. Отели региона успешно используют „Макс“ для заселения автотуристов, семейных и бизнес-гостей. Команда мессенджера продолжит развивать экосистему цифровых решений для отрасли вместе с бизнесом республики и масштабировать практики на другие регионы», – отметил вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов.

С 1 сентября 2026 года цифровое заселение через «Макс» станет обязательным для гостиниц с номерным фондом свыше 50 номеров. При этом гости смогут зарегистрироваться без предъявления паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, подтвердив сведения через национальный мессенджер.

Для заселения туристу потребуется открыть в приложении раздел «Цифровой ID» и предъявить сотруднику отеля сгенерированный QR-код. Паспортные данные будут загружаться из подтвержденной учетной записи на портале «Госуслуги».

Такой формат позволит сократить время регистрации гостей и нагрузку на сотрудников гостиниц, а также исключить ошибки при ручном вводе данных. Развитию подобных инициатив способствует национальный проект «Туризм и гостеприимство».