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Общество 18 августа 2026 16:05

В Татарстане введут ограничения движения по мосту через Тойму на М7

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В Татарстане 19 августа вводятся временные ограничения движения по левой стороне моста через Тойму на 1032+015 км трассы М7. Это связано с ремонтом искусственного сооружения, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Движение в обе стороны будет организовано по правому мосту с сохранением ограничения движения по массе 20 тонн», – отметили в управлении.

Рабочие отремонтируют опоры моста, частично заменят балки пролетного строения, обновят ездовое полотно и заменят деформационные швы. Кроме того, они установят барьерное и перильное ограждения, переустроят линии освещения.

Работы планируется завершить 20 октября 2028 года.

Водителей просят соблюдать требования установленных дорожных знаков и заранее планировать маршрут с учетом введенных ограничений.

#ограничение движения автотранспорта
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