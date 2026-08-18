В Татарстане введут ограничения движения по мосту через Тойму на М7

В Татарстане 19 августа вводятся временные ограничения движения по левой стороне моста через Тойму на 1032+015 км трассы М7. Это связано с ремонтом искусственного сооружения, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Движение в обе стороны будет организовано по правому мосту с сохранением ограничения движения по массе 20 тонн», – отметили в управлении.

Рабочие отремонтируют опоры моста, частично заменят балки пролетного строения, обновят ездовое полотно и заменят деформационные швы. Кроме того, они установят барьерное и перильное ограждения, переустроят линии освещения.

Работы планируется завершить 20 октября 2028 года.

Водителей просят соблюдать требования установленных дорожных знаков и заранее планировать маршрут с учетом введенных ограничений.