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Культура 18 августа 2026 17:14

Теплоход «А.С.Попов» и фестиваль «ГИТИСФЕСТ» прибудут в Казань 3 сентября

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В Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» 3 сентября пройдут показы эскизов спектаклей в рамках Международного фестиваля-лаборатории «ГИТИСФЕСТ: Театральное Приволжье 2026».

Программа фестивального дня в Казани:

  • 18:00 – эскиз спектакля «Сказка о потерянном времени» (по пьесе Евгения Шварца), режиссер Екатерина Венедиктова, художник – постановщик Элина Озолс;
  • 18:35 – эскиз спектакля «Моабитская тетрадь» (по циклу стихотворений Мусы Джалиля), режиссер Ираклий Патаридзе, художник – постановщик Максим Филиппов;
  • 19:10 – эскиз хореографического спектакля «Под одним небом» (по мотивам труда Александра Афанасьева «Поэтические воззрения славян на природу»), режиссер Анастасия Безолюк, художник – постановщик Полина Вылегжанина.

Вход на все показы свободный по предварительной регистрации.

С 1 по 7 сентября на борту теплохода «А.С.Попов» состоится международный фестиваль-лаборатория «ГИТИС: Театральное Приволжье 2026», который объединяет лауреатов окружного фестиваля «Театральное Приволжье», выпускников, студентов, педагогов ГИТИСа, актеров-студентов профильных театральных школ Приволжского федерального и Центрального Федерального округов и студентов-актеров стран БРИКС: Бразилия, Китай.

Фестиваль-лаборатория «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2026» – победитель конкурса Президентского фонда культурных инициатив.

Проект проводится при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе и соответствует целям и задачам национального проекта «Молодежь и дети».

#Министерство культуры РТ #гитис #театральный фестиваль
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