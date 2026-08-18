Лут: АПК России нуждается в 150 тыс. новых кадрах ежегодно
Российскому агропромышленному комплексу ежегодно требуется около 150 тыс. новых работников. Об этом заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на пленарном заседании «Подготовка кадров для развития торгово-экономических отношений России и Китая» в рамках форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество».
По словам министра, сейчас в агропромышленном комплексе России работают около 6,4 млн человек. При этом отрасль ежегодно сталкивается с необходимостью восполнять кадровый дефицит: часть работников выходит на пенсию, часть переходит в другие сферы.
«Ежегодная потребность в кадрах составляет 150 тысяч человек. У нас достаточно возрастные люди работают, люди уходят на пенсию, люди переходят в другие отрасли», – сказала Лут.
Она отметила, что меняются и требования к специалистам АПК. Современное сельское хозяйство активно внедряет беспилотные системы, роботизацию, цифровые технологии и искусственный интеллект, поэтому работникам необходимы новые навыки.
В частности, по итогам 2026 года Минсельхоз ожидает, что около 13 млн гектаров сельхозземель будут обрабатываться с использованием беспилотных систем. Полученные технологии постепенно включают в образовательные программы для будущих специалистов.
Для решения кадрового вопроса в России также развивают подготовку школьников. По словам Лут, по итогам прошлого года в стране создали более 1 тыс. агротехнологических классов, а в 2026 году их число планируется увеличить до 20 тыс. При этом к 2030 году в рамках нацпроекта должно быть создано 18 тыс. таких классов.