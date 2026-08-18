Посол Китая в РФ: безвизовый режим улучшил сотрудничество регионов России и КНР

Безвизовый режим существенно упростил межрегиональное сотрудничество между регионами России и провинциями Китая. Об этом на пленарном заседании форума РОСТКИ «Подготовка кадров для развития торгово-экономических отношений России и Китая» заявил чрезвычайный и полномочный Посол Китайской Народной Республики в Российской Федерации Чжан Ханьхуэй.

«Существенный вклад в развитие обменов между регионами Китая и России внесла безвизовая политика. Регионы последовательно осваивают новые возможности: развивают логистические и транспортные каналы, создают площадки для форумов и выставок, используют дополнительные торговые преференции. Это позволяет добиваться весомых результатов в сфере торговли и инвестиций, в развитии инфраструктуры и промышленного взаимодействия», – подчеркнул он.

Так, с января по май объем приграничной торговли между Китаем и Россией составил 2,84 млрд долларов – это на 20 % больше показателя аналогичного периода прошлого года. Особенно динамично растет мелкомасштабная приграничная торговля и торговля между жителями приграничных районов, добавил посол.