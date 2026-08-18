В Архангельском соборе Кремля сообщили об обретении мощей Дмитрия Донского

В Архангельском соборе Кремля во время реставрационных работ были обретены мощи Дмитрия Донского, пишет ТАСС со ссылкой на источник в Русской православной церкви.

Дмитрий Донской – сын князя Ивана II Красного, князь Московский, великий князь Владимирский и князь Новгородский. Прозвище «Донской» получил после победы в Куликовской битве, которая произошла близ реки Дон и стала важным шагом к объединению Руси и освобождению государства от господства Золотой Орды.

«В июле 2026 года в ходе реставрационных работ, вызванных проседанием плит пола и угрозой разрушения надгробниц над захоронением великих князей в Архангельском соборе Московского Кремля, были проведены противоаварийные работы. В частности, в целях демонтажа плит пола были разобраны кирпичные надгробницы склепа у южной стены собора, после чего реставраторам открылись три цельных белокаменных саркофага, принадлежащих захоронениям святого благоверного великого князя Дмитрия Ивановича Донского, великого князя Ивана Ивановича Красного и Угличского князя Дмитрия Ивановича Жилки», – рассказал источник.

Установлено, что останки подлинные и представлены в хорошей сохранности, за исключением левой пяточной кости. Частицы обретенных мощей с благословления Патриарха Кирилла будут находиться в храмах Русской православной церкви.