Бабаков назвал санкции стимулом для обеспечения продовольственной безопасности

Россия смогла реализовать продовольственную безопасность после введения санкций, ограничивших возможности страны на мировом рынке. Об этом заявил заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков на пленарном заседании «Подготовка кадров для развития торгово-экономических отношений России и Китая» в рамках форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество».

По словам Бабакова, необходимость обеспечивать продовольственную безопасность стала особенно очевидной после того, как Россия столкнулась с ограничениями на мировом рынке.

«Когда было сказано о продовольственной безопасности, на самом деле, она была реализована с того момента, когда мы были, как Россия, погружены в набор санкций, ограничивающих наши возможности на мировом рынке», – сказал парламентарий.

Он отметил, что Россия сначала осознала необходимость опираться на собственные возможности, а затем реализовала этот подход на практике.

Бабаков считает, что аналогичные процессы происходят и в других сферах. По его словам, ограничение внешних возможностей заставляет страны самостоятельно определять приоритеты развития и использовать собственные ресурсы для достижения поставленных целей.

«То же самое происходит во всех других сферах», – подчеркнул зампред Госдумы.

Он также связал такой подход с представлением о государственном суверенитете, который, по его мнению, предполагает возможность самостоятельно определять цели развития и реализовывать их в интересах собственного населения.