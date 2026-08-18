Новак поручил усилить контроль за обеспечением регионов топливом

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Вице-премьер РФ Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям усилить контроль за обеспечением регионов топливом и оперативно устранять возможные дисбалансы. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства России по итогам совещания по ситуации на внутреннем рынке топлива.

«По итогам совещания Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям усилить контроль за топливообеспечением регионов, при необходимости оперативно ликвидировать дисбалансы, не допускать ценовых скачков на всех уровнях, а также держать на особом контроле стоимость топлива для сельхозпроизводителей и розничные цены на заправках», – говорится в сообщении.

На совещании также рассмотрели ситуацию с обеспечением внутреннего рынка топливом, в том числе в регионах с наиболее напряженной обстановкой.

Отдельное внимание уделили соотношению спроса и предложения на региональных рынках Тульской, Тамбовской, Иркутской, Пензенской областей и Республики Мордовия.