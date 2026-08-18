news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 18 августа 2026 15:56

177 татарстанцев заболели энтеровирусной инфекцией в этом году

Читайте нас в
Телеграм

В этом году в Татарстане зафиксировали 177 случаев энтеровирусной инфекции. Это на 11,5% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

Основная доля заболевших, 96%, – дети. В организованных коллективах регистрируются единичные случаи, групповых очагов заболеваемости нет, отметили в ведомстве.

Энтеровирусная инфекция передаются при купании, через грязные руки и игрушки, а также воздушно-капельным путем от больного человека. Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан напоминает о мерах профилактики:

  • соблюдайте личную гигиену;
  • пейте бутилированную или кипяченую воду;
  • купайтесь только на пляжах, которые имеют санитарно-эпидемиологические заключения, не заглатывайте воду при купании;
  • тщательно мойте овощи и фрукты, зелень, соблюдайте правила товарного соседства и температурный режим хранения продуктов;
  • избегайте контактов с лицами, имеющими признаки заболеваний – насморк, кашель, сыпь, конъюнктивит, температура.
#инфекционные заболевания #Здоровье #медицина
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

Врачи РКБ Татарстана спасли беременную с двумя остановками сердца

18 августа 2026
В Казани прошел первый этап чемпионата по беспилотным технологиям

В Казани прошел первый этап чемпионата по беспилотным технологиям

17 августа 2026
Новости партнеров