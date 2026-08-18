177 татарстанцев заболели энтеровирусной инфекцией в этом году
В этом году в Татарстане зафиксировали 177 случаев энтеровирусной инфекции. Это на 11,5% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.
Основная доля заболевших, 96%, – дети. В организованных коллективах регистрируются единичные случаи, групповых очагов заболеваемости нет, отметили в ведомстве.
Энтеровирусная инфекция передаются при купании, через грязные руки и игрушки, а также воздушно-капельным путем от больного человека. Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан напоминает о мерах профилактики:
- соблюдайте личную гигиену;
- пейте бутилированную или кипяченую воду;
- купайтесь только на пляжах, которые имеют санитарно-эпидемиологические заключения, не заглатывайте воду при купании;
- тщательно мойте овощи и фрукты, зелень, соблюдайте правила товарного соседства и температурный режим хранения продуктов;
- избегайте контактов с лицами, имеющими признаки заболеваний – насморк, кашель, сыпь, конъюнктивит, температура.