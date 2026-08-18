177 татарстанцев заболели энтеровирусной инфекцией в этом году

В этом году в Татарстане зафиксировали 177 случаев энтеровирусной инфекции. Это на 11,5% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

Основная доля заболевших, 96%, – дети. В организованных коллективах регистрируются единичные случаи, групповых очагов заболеваемости нет, отметили в ведомстве.

Энтеровирусная инфекция передаются при купании, через грязные руки и игрушки, а также воздушно-капельным путем от больного человека. Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан напоминает о мерах профилактики: