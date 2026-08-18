До 80 педагогов допобразования в Татарстане получат выплату в 90 тыс. рублей

Кабинет Министров Татарстана утвердил порядок предоставления выплаты «Наш новый педагог дополнительного образования». Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации РТ.

Ежегодно выплату смогут получить не более 80 педагогов. Ее размер составит 90 тыс. рублей. Средства будут перечислять двумя частями: 40 тыс. рублей – в течение 10 рабочих дней после заключения соглашения, еще 50 тыс. рублей – не позднее 31 мая года, следующего за годом заключения соглашения.

На выплату могут претендовать граждане РФ в возрасте до 35 лет включительно, проживающие в Татарстане. Они должны работать педагогами дополнительного образования или преподавателями в муниципальных организациях дополнительного образования и иметь стаж педагогической деятельности по специальности не более пяти лет.

Кандидат должен иметь высшее или среднее профессиональное образование по направлению «Образование и педагогические науки», в области, соответствующей преподаваемому предмету, либо образование и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в образовательной организации.

Цель выплаты – поддержка молодых педагогов и стимулирование их к созданию и внедрению современных методик и уникальных педагогических практик, повышению качества дополнительного образования детей и участию в профессиональных конкурсах.

Получателей определят по итогам конкурсного отбора. Он будет включать тестирование на знание нормативно-правовых, учебно-методических и предметных основ, а также профессионально-психологическое собеседование.

Победителями станут 80 участников, набравших наибольшее количество баллов. При равенстве результатов решение будет принимать конкурсная комиссия открытым голосованием.