Shaman опроверг информацию о совместном выступлении с Канье Уэстом

Российский певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, опроверг сообщения о возможном совместном выступлении с американским рэпером Канье Уэстом. По словам артиста, рэп не относится к его музыкальному направлению.

«Моя творческая позиция всегда была неизменной: либо я делаю на сто процентов, либо не делаю вовсе. Рэп – это глубокая, мощная культура, но она не моя. Я не рос в этой стихии и не владею ее инструментами. В России много хороших рэперов – пусть они и делают свое дело. Моя задача – делать свое, и делать это честно. Так что это просто не мой путь», – рассказал Дронов ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация, что Канье Уэст якобы хотел пригласить российского певца для совместного выступления на своем концерте в Санкт-Петербурге, однако получил отказ. Позднее организаторы концерта американского рэпера опровергли эти сведения.