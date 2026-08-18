Новостройки продаются хуже, но застройщики продолжают выводить новые проекты

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Доля проданного жилья в строящихся проектах в России продолжила снижаться. По оценке ДОМ.РФ, на 1 августа соотношение распроданности и строительной готовности составило 69% против 73% в начале года. При этом срок продажи непроданного жилья вырос до 3,2 года против 3,1 года месяцем ранее.

В июле застройщики реализовали 1,85 млн кв. м новостроек, что на 8% меньше, чем годом ранее. В строительную отрасль за счет продаж по договорам долевого участия поступило 393 млрд рублей – на 1% меньше показателя июля 2025 года.

Снижение спроса произошло после июньского всплеска, связанного с повышенным спросом на «Семейную ипотеку». По оценке ДОМ.РФ, часть июльского спроса была перенесена на июнь. При этом июльские продажи все еще оставались выше среднего уровня февраля–мая, когда в месяц продавалось около 1,6 млн кв. м.

Несмотря на слабый июль, по итогам семи месяцев 2026 года продажи новостроек остаются выше прошлогодних. За январь–июль застройщики реализовали 12,7 млн кв. м жилья – на 5% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Объем средств, привлеченных в строительство, вырос на 9%, до 2,7 трлн рублей.

При этом застройщики продолжают выводить новые проекты на рынок. В июле объем новых запусков составил 3,5 млн кв. м – столько же, сколько в июне. За семь месяцев началось строительство 22,9 млн кв. м жилья, что на 11% больше прошлогоднего показателя.

Одновременно девелоперы осторожнее открывают продажи в новых проектах. На 1 августа объем строящегося жилья, по которому продажи еще не начались, достиг 29,1 млн кв. м – максимального уровня с 2020 года. Это около 24% всего строящегося портфеля.

Цены на новостройки при этом растут умеренно: в июне, по индексу ДОМ.РФ, строящееся жилье подорожало в среднем на 0,5%. За первое полугодие рост составил 3,6%, а с учетом инфляции цены снизились на 0,5%.