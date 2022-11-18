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Экономика
18 ноября 2022  08:00

800 семей мобилизованных из Татарстана уже воспользовались бесплатными услугами связи

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Фото: © «Татар-информ»

Поддержка семей военнослужащих объявлена Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым приоритетной задачей республики и требует внимания в постоянном режиме. По инициативе компании «Таттелеком» с 17 октября родственникам мобилизованных татарстанцев оказывают очередную меру поддержки. 

В течение 6 месяцев компания бесплатно предоставляет услуги домашнего интернета и телевидения. На сегодня поступило уже 800 обращений от представителей участников СВО из Татарстана. Максимальное количество заявок получено от жителей Альметьевска, Елабуги и Набережных Челнов. Для реализации помощи семьям мобилизованных «Таттелеком» выделяет средства порядка 500 тыс. рублей ежемесячно. 

Напомним, что заявки на льготные услуги связи можно подавать до 31 декабря текущего года включительно. Дополнительную информацию можно получить на сайте или по телефону (843) 222-22-22. Реклама. ПАО «Таттелеком». www.letai.ru

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