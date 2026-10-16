Путин заявил, что бойцы в зоне СВО проявляют лучшие черты российского воинства

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Участвующие в специальной военной операции бойцы проявляют лучшие черты российского воинства. Такое мнение высказал Президент РФ Владимир Путин во время посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск.

«Решающая роль [в обеспечении высоких темпов продвижения], безусловно, принадлежит нашим солдатам и офицерам, которые при выполнении боевых задач действуют профессионально и проявляют лучшие черты российского воинства, такие как беззаветная преданность Родине», – выразил уверенность глава государства (цитата по ТАСС).

До этого в ходе совещания Путин заявил, что российские войска наступают по всей линии фронта, а темпы продвижения значительно выросли. Взятие города Доброполье он счел важным моментом, так как оно «открывает прямую дорогу к выходу на границы ДНР», сообщает пресс-служба Кремля.

Кроме того, в соответствующем контексте российским лидером были упомянуты взятие Алексеево-Дружковки и начало штурма украинских укреплений в Дружковке и Краматорске.

Путин также связался по видеосвязи с командирами 110-й отдельной мотострелковой бригады подполковником Александром Трошиным и 61-й бригады морской пехоты Северного флота полковником Александром Балюрой. Оба соединения были задействованы в районе Доброполья.