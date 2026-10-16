Путин призвал повысить эффективность работы ПВО

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин во время посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск оценил профессионализм действий противовоздушной обороны, но указал на необходимость повысить эффективность ее работы.

«В целом профессионально действуют и боевые расчеты противовоздушной обороны. Но, конечно, есть в этом смысле над чем работать, нужно повышать эффективность работы защиты наших гражданских, прежде всего гражданских, ну и, разумеется, военных объектов», – сказал глава государства (цитата по ТАСС).

При этом, по данным Верховного главнокомандующего ВС РФ, украинские войска контролируют только около 10% территории Донецкой народной республики и примерно 16,5% территории Запорожской области. В свою очередь Луганская народная республика находится полностью под контролем российских сил.