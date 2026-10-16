Путин призвал повысить эффективность работы ПВО
Президент РФ Владимир Путин во время посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск оценил профессионализм действий противовоздушной обороны, но указал на необходимость повысить эффективность ее работы.
«В целом профессионально действуют и боевые расчеты противовоздушной обороны. Но, конечно, есть в этом смысле над чем работать, нужно повышать эффективность работы защиты наших гражданских, прежде всего гражданских, ну и, разумеется, военных объектов», – сказал глава государства (цитата по ТАСС).
При этом, по данным Верховного главнокомандующего ВС РФ, украинские войска контролируют только около 10% территории Донецкой народной республики и примерно 16,5% территории Запорожской области. В свою очередь Луганская народная республика находится полностью под контролем российских сил.