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СВО 16 октября 2026 19:36

Путин призвал повысить эффективность работы ПВО

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Путин призвал повысить эффективность работы ПВО
Президент России Владимир Путин
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин во время посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск оценил профессионализм действий противовоздушной обороны, но указал на необходимость повысить эффективность ее работы.

«В целом профессионально действуют и боевые расчеты противовоздушной обороны. Но, конечно, есть в этом смысле над чем работать, нужно повышать эффективность работы защиты наших гражданских, прежде всего гражданских, ну и, разумеется, военных объектов», – сказал глава государства (цитата по ТАСС).

При этом, по данным Верховного главнокомандующего ВС РФ, украинские войска контролируют только около 10% территории Донецкой народной республики и примерно 16,5% территории Запорожской области. В свою очередь Луганская народная республика находится полностью под контролем российских сил.

#атака БПЛА #пво #спецоперация #Владимир Путин
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