Бизнес призвал разрешить размещение систем вне РФ при повреждении дата-центров

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Российская Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) призвала временно разрешить пострадавшим от атак украинских беспилотников компаниям размещать критически важные системы в зарубежных резервных центрах обработки данных при невозможности обеспечить их функционирование на российских площадках.

Пакет мер по поддержанию устойчивости бизнеса, содержащий данную инициативу, направлен Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Об этом рассказал глава АКИТ Артем Соколов, передает ТАСС.

«АКИТ предлагает ввести специальный правовой режим для компаний, пострадавших от масштабных аварий и повреждений цифровой инфраструктуры. Он позволит временно размещать критически важные системы в зарубежных резервных дата-центрах, если обеспечить их работу на российских площадках невозможно», – пояснил президент ассоциации.

Для этого потребуется ввести временное исключение из требований закона «О персональных данных», обязывающих использовать российские базы данных при первичной обработке персональной информации граждан. По оценке АКИТ, такой специальный режим мог бы действовать во время восстановления инфраструктуры, а крайним сроком его действия можно было бы определить1 марта 2028 года.

В ассоциации полагают, что компании смогут воспользоваться послаблением при соблюдении ряда условий. Речь идет об официальном подтверждении инцидента и о невозможности обеспечить работу критически важных систем в России, а также о соблюдении требований информационной безопасности.

Список государств, где можно будет размещать данные, должен будет составить уполномоченный орган. Порядок выдачи временных разрешений предлагается разработать Минцифры и Роскомнадзору.

Когда ситуация стабилизируется, компании должны будут вернуться к обычному порядку обработки данных. Помимо прочего, в АКИТ предложили не вводить дополнительные платежи за международный трафик, необходимый для резервирования информации и восстановления сервисов.

Ранее атакам украинских беспилотников подверглись ЦОДы «Яндекса» и Сбера. Эксперты отмечали, что действия компаний по обеспечению защиты своих центров обработки данных от атак БПЛА и необходимость замещать выбывшие мощности на максимально дорогом рынке могут привести к росту цен на облачные услуги.