Руководитель казанского ансамбля «Созвучие» рассказала о работе с детьми

Руководитель ансамбля «Созвучие» при казанской Детской школе искусств №2, преподаватель скрипки высшей категории Юлия Яруллина стала гостьей утренней программы «Здравствуйте!» на телеканале ТНВ. Она рассказала о своем пути в музыке, создании коллектива из учеников разных возрастов и главных принципах работы с детьми.

Как и многие музыканты, Яруллина начинала с занятий в музыкальной школе. Однако инструмент выбрала сама: когда ее спросили, на чем она хочет играть, девочка решила заниматься скрипкой. При этом у нее была и другая мечта – стать балериной. В балет ее не приняли, поэтому она сосредоточилась на музыке. Сегодня, по словам ведущих программы, ее легкая, почти балетная осанка напоминает о несбывшейся мечте.

Ансамбль «Созвучие» появился два с половиной года назад по инициативе директора школы Евгения Валентиновича Кубышкина. Он предложил объединить учеников разных отделений в один коллектив, и Яруллина с энтузиазмом взялась за эту задачу.

В ансамбле играют дети с четвертого класса до выпускников, а иногда к ним присоединяются и бывшие ученики школы. Максимальное количество участников достигало 24 человек.

Главным условием успешной работы с детьми Яруллина считает любовь к своему делу. Ей нравится объединять учеников с разным уровнем подготовки и помогать им преодолевать трудности. В ансамбле есть первая и вторая партии, а для тех, кому сложнее справляться с основными, преподаватель создает третью, адаптированную партию.

Участники коллектива выступают на городских мероприятиях и культурных площадках Казани. Среди них – открытие бульвара «Ярдэм» на улице Серова, празднование столетия Кировского района, 40-летие музея и мероприятия в Литературном музее Габдуллы Тукая.

Сама Яруллина не ограничивается классической музыкой: она исполняет рок, проводит медитационные и детские концерты, участвует в различных проектах. По ее примеру дети тоже приходят на занятия с интересом и удовольствием, а не только потому, что этого хотят родители.

Во время эфира ансамбль «Созвучие» исполнил две композиции: вальс Дмитрия Шостаковича, приуроченный к 120-летию со дня рождения композитора, и колыбельную современного татарского композитора Гульнары Тимербулатовой.