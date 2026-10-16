Юрист Ярмуш объяснила, какие ограничения ждут Самойлову после проверки ФНС

Федеральная налоговая служба провела выездную проверку компании из бьюти-сферы, в которой блогер Оксана Самойлова владеет 50% доли. Проверка показала, что организация отсутствует по юридическому адресу, указанному в налоговой. В результате Самойлову внесли в черный список ФНС на три года. Адвокат по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с «Радио 1» пояснила, что за такое нарушение предусмотрена административная ответственность в виде дисквалификации.

По словам юриста, проверка установила, что компании фактически нет по зарегистрированному юридическому адресу. Поскольку Самойлова участвует в принятии управленческих решений, ее дисквалифицировали на три года.

В этот период блогер не сможет занимать руководящие должности в организациях и других юридических лицах, работать генеральным директором и принимать решения по управлению компаниями. Кроме того, ей запретят регистрировать новые юридические лица.

Ярмуш отметила, что для бренда, тесно связанного с именем владелицы, такая ситуация может иметь серьезные последствия. Включение в черный список ФНС – не просто формальное ограничение, но и репутационный удар. Партнеры, инвесторы и клиенты могут расценить произошедшее как признак ненадежности бизнеса.

Юрист также предупредила о последствиях несоблюдения запрета. Если Самойлова продолжит исполнять обязанности генерального директора в какой-либо организации, налоговая декларация, подписанная дисквалифицированным лицом, будет считаться непредставленной.

За продолжение деятельности вопреки дисквалификации гражданину может грозить штраф. Административную ответственность может понести и компания, которая не расторгнет соглашение с дисквалифицированным лицом о руководстве организацией.

В заключение Ярмуш подчеркнула, что включение в черный список касается не только самой Самойловой, но и может повлиять на доверие к ее бизнесу и личному бренду.