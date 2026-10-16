Сотрудницу полиции Челнов поймали на взятках от диаспоры из Центральной Азии

В Набережных Челнах сотрудницу УМВД подозревают в получении взяток от мигрантов из Центральной Азии. Об этом «Татар-информу» сообщили УФСБ России по РТ. По данным ведомства, взятки предназначались за ускоренную выдачу патента иностранцам, а также за предоставление сведений из государственной информационной системы миграционного учета. В отношении сотрудницы полиции, а также четверых взяткодателей возбуждены уголовные дела.

Как стало известно «Татар-инфрму», по версии следствия, представители диаспоры из Узбекистана организовали в Челнах преступную группу. Так, сотрудница отдела УМВД по вопросам миграции получала взятки за прохождение регистрационных процедур в ускоренном порядке, а также за предоставление информации в отношении иностранных граждан. По данным следствия, сотрудница УМВД оказывала содействие преступникам в период с мая 2025 года по сентябрь 2026-го. Ее, а также четверых предполагаемых взяткодателей, поместили в изолятор временного содержания.

По версии следствия, одна из участниц преступного сообщества, которая поддерживала контакт с сотрудницей УМВД России по Челнам и перечисляла ей деньги, является фигуранткой еще одного уголовного дела. Правоохранители выявили ее причастность к организации незаконного пребывания в России более сотни выходцев из Центральной Азии. Злоумышленники изготовили фиктивные трудовые договоры и иные документы, необходимые для продления миграционного учета. Иностранцев использовали для работ у серых застройщиков частных домов. Следствие установило, что ни один из этих мигрантов не числился в базах ФНС как работник соответствующего предприятия.