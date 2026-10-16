В Татарстане организуют производство ангиографических рентгеновских систем

Фото: пресс-служба ОЭЗ «Иннополис»

В Татарстане локализуют производство стационарных рентгеновских ангиографических систем. Об этом сообщает пресс-служба ОЭЗ «Иннополис».

Соглашение между Правительством РТ, особой экономической зоной «Иннополис» и компанией «Раймед ТГ ПВТ» было заключено сегодня в ходе II Российско-Индийского бизнес-форума «ТАЙМ».

Подписи под меморандумом поставили вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов, генеральный директор ОЭЗ Олег Протопопов и генеральный директор ООО «Раймед ТГ ПВТ» Раджив Кумар.

Кроме того, стороны договорились обмениваться опытом и участвовать в семинарах и конференциях.

Разместить производство предполагается в «ИнноПарке 2.0». Вторую очередь технопарка в сфере высоких технологий начали возводить в Иннополисе в 2026 году, ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2027-й.

Зарегистрированное в Московской области ООО «Раймед ТГ ПВТ» работает на рынке медицинской продукции. Помимо прочего, фирма выступает заявителем при регистрации медицинских изделий зарубежного производства в РФ.

«Это важный шаг для здравоохранения и развития медтех-кластера республики: партнерство с индийской компанией открывает дополнительные возможности для обмена экспертизой и выпуска медицинской техники в Татарстане», – прокомментировали заключение соглашения в пресс-службе ОЭЗ «Иннополис».