«Минниханов сделал больше, чем просто ход конем»: как закончился форум «ТАЙМ»

Деловая программа II Российско-Индийского бизнес-форума «ТАЙМ» в Казани завершилась пленарным заседанием. Минниханов анонсировал поездку в Индию и дал неожиданный совет зарубежным гостям, а гроссмейстер Сергей Карякин сказал о достижениях руководства республики, используя шахматную метафору. Подробнее – в репортаже «Татар-информа».





Деловая программа II Российско-Индийского бизнес-форума «ТАЙМ» в Казани завершилась пленарным заседанием

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Минниханов готов отправиться в Индию в первом квартале 2027 года

Раис Татарстана Рустам Минниханов сказал о существенном прогрессе в сотрудничестве Татарстана и Индии.

«Это в том числе запуск бизнес-форума «ТАЙМ», начало работы Генерального консульства Индии в Казани и Торгового представительства Татарстана в Мумбаи. В текущем году опережающими темпами растет взаимная торговля», – заявил он.

Ранее стало известно, что за январь – июль 2027 года товарооборот Татарстана и Индии составил $1 млрд.

По мнению Минниханова, потенциал сотрудничества с Индией намного шире и уже есть возможности для перехода к более глубокой производственной, инвестиционной и технологической кооперации.

«Наша республика обладает мощным кластером нефтегаза, химией, машиностроением, развитым IT-сектором и сильной аграрно-промышленной базой. Мы предлагаем индийским партнерам готовые площадки для локализации производства: особая экономическая зона «Алабуга», признанный лидер среди всех ОЭЗ в России; особая экономическая зона «Иннополис», наш флагман высоких технологий; еще одна зона – «Зеленая долина», где основные проекты реализует компания «Татнефть». А также десятки индустриальных парков с такими же налоговыми преференциями», – предложил Минниханов индийской стороне.

Раис Татарстана считает, что нужно расширять образовательные, культурные и спортивные связи с Индией, и напомнил, что в республике обучается более 1 тыс. студентов из этой страны Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана считает, что нужно расширять образовательные, культурные и спортивные связи с Индией, и напомнил, что в республике обучается более 1 тыс. студентов из этой страны.

«Проведение в рамках сегодняшнего форума фестиваля индийского кино, демонстрация культурного наследия ЮНЕСКО, а также дружеский матч по крикету – яркое свидетельство того, что наше партнерство гораздо шире, чем просто цифры товарооборота», – добавил он.

Минниханов анонсировал рабочую поездку в Индию в 2027 году. Соответствующая договоренность достигнута с послом Индии в Российской Федерации Винаем Кумаром, который тоже стал членом пленарного заседания.

«Мы договорились с уважаемым послом, что, скорее всего, в первом квартале мы разработаем программу и будет визит нашей бизнес-делегации с участием органов государственной власти, с моим участием в Индию», – пояснил Раис РТ.

«Я с нетерпением жду делегацию от Республики Татарстан в Индию в следующем году для продолжения диалога между деловым сообществом и правительствами двух стран, чтобы продолжить путь укрепления двусторонних отношений между Индией и Россией», – отреагировал на заявление господин Кумар.

Сергей Карякин заявил, что проведение форума «ТАЙМ» – это сильный ход конем, и отметил вклад Минниханова в сотрудничество России и Индии Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Карякин о Минниханове: «Он понимает, что победы начинаются с правильно выбранной стратегии»

Шахматист, гроссмейстер, сенатор РФ Сергей Карякин заявил, что проведение форума «ТАЙМ» – это сильный ход конем, и отметил вклад Минниханова в сотрудничество России и Индии.

«Как шахматист, могу сказать: самые лучшие ходы – не те, которые ты придумал в моменте, а те, за которыми стоит глубокий расчет. Поэтому я уверен, что Рустам Нургалиевич прекрасно понимает: большие победы начинаются с правильно выбранной стратегии», – заявил он.

Карякин напомнил, что шахматы зародились в Индии и что огромное количество молодых супергроссмейстеров являются выходцами из Индии, включая чемпиона мира, который стал самым молодым чемпионом мира в возрасте 18 лет, – Гукеша Доммараджу.

«Он из Индии, и думаю, этот рекорд будет не скоро побит», – добавил Карякин.

Россия, по его мнению, сохраняет свои позиции одной из сильнейших шахматных школ в мире. Вместе с Индией у нее есть огромные перспективы для сотрудничества: совместные детские турниры, обмен тренерами, образовательные программы, шахматные клубы, соревнования между регионами России и Индии.

«Я бы сказал, что Рустам Нургалиевич сделал больше, чем просто ход конем: он открыл новую партию, в которой Индия и Россия играют не друг против друга, а за одну команду. У этой команды есть все возможности добиться больших побед», – заключил он.

Иван Носов напомнил о цифрах товарооборота, которые запланировало руководство России и Индии к 2030 году, – $100 млрд. Сейчас, по его словам, нет сложностей с платежами между странами Фото: © Алексей Филиппов / РИА Новости

У России и Индии нет проблем с платежами, но мало информации о ведении бизнеса друг у друга

СЕО «СберИндии» Иван Носов напомнил о задаче по цифрам товарооборота, которую поставило руководство России и Индии к 2030 году, – $100 млрд. Сейчас, по его словам, нет сложностей с платежами между странами.

«Платежи между странами проходят быстро: более 90% платежей из России в Индию проходит за 10 минут; более 30% – за одну минуту. Платежи из Индии в Россию также проходят быстро: несколько часов – и платеж будет уже здесь», – сказал Носов.

Проблема, на его взгляд, кроется в недостаточной осведомленности бизнеса в России и Индии друг о друге и малом опыте ведения бизнеса между ними.

«Индийская экономика – это во многом экономика МСП: малые, средние предприятия, микропредприятия, многие из них являются экспортерами. На российской стороне также очень много участников ВЭД (внешнеэкономическая деятельность, – прим. Т-и) – небольшие предприятия. Для них сложнее выйти на другой рынок, чем для крупных корпораций. Поэтому мы здесь очень много работаем над тем, чтобы показать возможности и помочь бизнесу найти друг друга», – заявил он.

В завершение Носов добавил, что Индия – это не направление краткосрочного сотрудничества на год-другой, а стратегическое направление для России.

«И сейчас правильное время – не зря наш форум называется «ТАЙМ», – чтобы начать вести бизнес с Индией. Приступайте!» – напутствовал Носов.

Бенси Джордж: «В ходе нашего короткого визита мы определили определенные области, где можем наладить сотрудничество, особенно в экономической дипломатии, культурной дипломатии и спортивной дипломатии» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Индийский штат Керала хочет сотрудничать с Татарстаном по направлениям туризма, аюрведы и образования

О готовности развивать сотрудничество с Татарстаном заявил представитель Правительства индийского штата Керала Бенси Джордж.

«В ходе нашего короткого визита мы определили определенные области, где можем наладить сотрудничество, особенно в экономической дипломатии, культурной дипломатии и спортивной дипломатии», – сказал господин Джордж.

Он перечислил четыре направления для возможного партнерства с Татарстаном. Первое – туризм: организация чартерных рейсов из Казани в международный аэропорт Кочи, крупнейшего города штата Керала. Туристов могут заинтересовать горы, пляжи, реки и духовные места, считает господин Джордж.

Второе направление – сотрудничество в сфере аюрведы, йоги и оздоровительных практик. К слову, глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Миннуллина анонсировала ранее строительство Центра аюрведы в Зеленодольском районе Татарстана.

Третье направление, предложенное представителем индийского штата Керала, – развитие торговли специями, перцем, кофе. Четвертое направление – IT-сектор и академическое образование, включая обмен студентами и преподавателями.

Теплые слова в адрес Татарстана и лично Раиса республики Рустама Минниханова высказал Почетный представитель Торгово-промышленной палаты РФ в Индии (Мумбаи) и Непале Владислав Дмитриев Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Татарстан глубоко понимает роль Индии»

Теплые слова в адрес Татарстана и лично Раиса республики Рустама Минниханова высказал Почетный представитель Торгово-промышленной палаты РФ в Индии (Мумбаи) и Непале Владислав Дмитриев.

«Татарстан, на наш взгляд, один из лучших регионов, который реализует пилотные проекты. В республике отводится особая роль в пионерском бизнес-движении. В индийском направлении у республики очень хорошо получается. Огромное спасибо руководителю республики Рустаму Нургалиевичу Минниханову и всей его команде за то, что в республике глубоко понимают роль Индии» – сказал Дмитриев.

Манаш Пратим Бхуян спросил у Рустама Минниханова, что бы он рекомендовал гостям забрать с собой, чтобы увезти с собой самое запоминающееся впечатление от поездки в Казань Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Неожиданный совет Минниханова индийским гостям – жениться на татарке!

Завершая встречу, модератор пленарного заседания, индийский журналист Манаш Пратим Бхуян спросил у Рустама Минниханова, что бы он рекомендовал гостям забрать с собой, чтобы увезти с собой самое запоминающееся впечатление от поездки в Казань.

«Самое яркое впечатление – жениться на татарке! Можно забрать, а можно оставить здесь. Лучшего я предложить не могу», – пошутил Минниханов.

После этого Раис РТ обменялся парой слов с шахматистом и гроссмейстером Сергеем Карякиным и добавил: «Все талантливые шахматисты женятся на татарках». Супруга Карякина Галия, в девичестве Камалова, наполовину татарка.