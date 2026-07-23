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Фоторепортаж
В ЦУМе прошел Фестиваль кожевенного искусства с выставкой арт-объектов из кожи
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Видео
В казанском ЦУМе открылся V Этнофестиваль «Стиль жизни – Культурный код»
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«Краснодар» выпадает из чемпионской гонки? Как «Зенит» использует ситуацию южанАнонс стартующего в пятницу чемпионата РПЛ: разбираем шансы топ-5 и «Рубина»
Завтра на экраны телевизоров и гаджетов возвращается наша любимая РПЛ. А значит, настало время порассуждать, как дела у топ-5 команд, которые будут бороться за медали. Отметим, что здесь не будет «Балтики» - за основу мы взяли «Зенит», «Краснодар», «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА. Об этом, а также о командах-новичках, - в материале «ТИ-Спорта».
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«Миллиард в переработку отходов»: в Азнакаевском районе открыли пиролизный заводНа пиролизном заводе в Азнакаевском районе будут производить топливо для сельхозоборудования и дизельное топливо
Крупнейший в России завод по переработке шин, пластика и нефтешлама открылся накануне в Азнакаевском районе Татарстана. Мощности предприятия на старте составили 50 тыс. тонн в год, но уже в следующем году руководство намерено утроить эти показатели. Какой эффект окажет завод на район в целом и на Татарстан в частности – в материале «Татар-информа».
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Земли для матерей-героинь и изменения в МСУ: что обсудили депутаты РТ до каникулОсновные изменения в организации местного самоуправления коснулись распределения полномочий
У парламентариев Татарстана завершилась весенняя сессия, и они ушли на каникулы. Сегодня состоялось последнее в эту сессию заседание Госсовета РТ. На нем депутаты приняли сразу несколько социальных законопроектов, а также обсудили изменения в полномочиях органов местного самоуправления. Подробнее – в материале «Татар-информа».
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«Каракуз» стартовал в Альметьевске: восемь фестивалей за один уикендПроект продолжится 25–26 июля: организаторы планируют приготовить 1,2 тыс. порций окрошки
Первый уикенд этно-модерн-фестиваля «Каракуз» прошел в Альметьевске с 17 по 19 июля, объединив культурные, образовательные и гастрономические проекты. Несмотря на дождливую погоду, площадки фестиваля приняли тысячи гостей, а программа включила концерты, спектакли, мастер-классы, лекции и выставки.
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Минниханов о бюджете Татарстана: «В целом пока мы держимся ровно. Резервы есть»Несмотря на рост доходов бюджета, Раис РТ призвал готовиться к сокращению федеральной поддержки, искать внутренние резервы и не допускать банкротств
В первом полугодии 2026 года Татарстан увеличил доходы бюджета более чем на 11%, а государственный долг республики сократился на 24 млрд рублей. Вместе с тем Рустам Минниханов заявил, что нынешние показатели не должны успокаивать.
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Метеостанции в полях: как технологии повышают эффективность аграриев Татарстана«Ростелеком» развивает в республике сеть мониторинга, охватывающую миллионы гектаров земли
В Татарстане развивают систему метеомониторинга, которая дает аграриям рекомендации для эффективного планирования сельхозработ. Вместе с федеральным центром идет работа по возможности применения данных со станций для агрострахования. Сейчас по республике установлено более 60 станций, с работой одной из них ознакомился корреспондент «Татар-информа»
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Судьба Мергасовского дома и башни Сююмбике: что ждет объекты ОКН ТатарстанаКомитет по охране объектов культурного наследия Татарстана продолжает искать инвесторов, готовых купить исторические здания за один рубль
Почему Мергасовский дом ждет полный разбор, будут ли «выпрямлять» башню Сююмбике, какие виды бизнеса особенно успешны в объектах ОКН и как Патриарх Кирилл отозвался о работе с наследием в Татарстане, рассказал сегодня на брифинге в Кабмине РТ председатель Комитета по охране объектов культурного наследия РТ Иван Гущин.
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Азот для будущего: зачем СИБУР строит новый воздухоразделительный комплекс
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Шок предложения: как рост цен на топливо разогнал инфляцию в июне в Татарстане
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«На Казанскую надо быть в Казани»: как отпраздновали праздник иконы Богородицы
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Это не только вопрос внешности: чем грозит эпидемия ожирения и как ее остановить
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«Туристский код» Свияжска: как изменится остров-град после реализации проекта
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«Мертвый» сезон отменяется: спрос на жилье растет, а продавцы завышают цены
Депутат ГД рассказал, кому могут предоставить рассрочку по долгам за ЖКУ
Автоэксперт Мирошкин посоветовал обязательно фиксировать повреждения машины
Ветеринар Сиротина предупредила об опасности фумигаторов для домашних животных
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«Первое, что делают мошенники, – запугивают жертву»: как обезопасить себя от кибераферистовЗа 5 месяцев мошенники украли у жителей РТ почти на 300 млн меньше, чем в 2025-м
Почти на 300 миллионов рублей снизился ущерб от действий мошенников в Татарстане. Самозапреты на оформление кредитов и сим-карт, активный поиск и наказание курьеров и дропперов – подельников преступников – дают свои плоды. Тем не менее люди продолжают верить незнакомцам и отдавать им миллионные сбережения.
В Казани открылся V Этно-фестиваль народного творчества «Стиль жизни — Культурный код»22 июля 2026 54 фото
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12 Этаж
12 Этаж
Эльмира Зарипова: «Благодаря Электронной доске почета мы сможем увидеть лучших»20 июля 2026
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Интервью с экспертом
Интервью с экспертом
Ильгиз Зайниев: «Я не то чтобы знаю татарского зрителя. Я сам татарский зритель»19 июля 2026
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ЛНР и Татарстан
ЛНР и Татарстан
Татарстан приступил к капитальному ремонту станции скорой помощи в Рубежном12 июля 2026
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Пресс-центр
Пресс-центр
Пресс-конференция о «Гонке Героев-2026» в Менделеевске17 июля 2026