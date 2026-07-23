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11:44 Общественник Иванов предложил ввести налоговый вычет для бабушек и дедушек
11:42 В Татарстане пройдут гонки на лодках «Дракон»
08:00 Председатель ВФЛА рассказал, каким будет новый Беговой центр в Казани
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11:36 КАМАЗ будет участвовать в развитии проектов энергетического машиностроения
09:58 Кредит «Нецелевой» под залог недвижимости от АТБ
11:32 Прощание с Резедой Мухаметшиной пройдет 24 июля
11:42 «Татнефть» открыла новый сезон экомарафона «По следам добрых дел»
11:31 Количество аварий с маломерными судами в Татарстане выросло в полтора раза
11:29 Многоквартирный дом в Зеленодольске остался без газа из-за халатности ТСЖ
11:26 В Татарстане девять человек утонули, купаясь в запрещенных местах
11:22 Вахитовский суд Казани вынес приговор обнальщикам маткапитала
11:19 В Татарстане снизилось количество ЧП на воде, погибших тоже стало меньше
11:15 У Большунова родилась вторая дочка
11:07 Власти обсуждают создание цифровой экосистемы на базе «Госуслуг»
11:07 Казань потратила 25,3 млрд рублей на оплату труда муниципальных работников
10:12 Жена украинского солдата, сбежавшего в Красноармейск, сдала мужа СБУ
10:12 Турагент: россияне чаще, чем турки, отдыхают в отелях Турции
09:45 На КАМАЗе назвали условие запуска беспилотных грузовиков в СНГ
09:41 Женщина с Камчатки преодолела тысячи километров, чтобы удалить опухоль в Казани
09:38 На «Казаньоргсинтезе» ввели в эксплуатацию первые отечественные ЗИА
09:36 Татарстан вошел в топ-3 регионов России по строительству частных домов с эскроу
09:18 В аэропортах Татарстана сняты ограничения
09:17 Депутат ГД рассказал, кому могут предоставить рассрочку по долгам за ЖКУ
09:15 Сенатор объяснил, как будут работать новые ипотечные каникулы для многодетных
09:06 Режим беспилотной опасности в Татарстане отменен
09:03 В шести городах Татарстана отменили угрозу атаки БПЛА
08:52 Двоих взрослых и ребенка, терпевших бедствие на лодке, спасли в Татарстане
08:41 Вражеский БПЛА сбит над Татарстаном
08:31 Полностью беспилотные грузовики КАМАЗа планируют использовать с 2028 года
07:50 Угрозу атаки БПЛА на Казань и Зеленодольск отменили
07:30 Патриарх о детстве и дружбе с татарской семьей: Мы жили как родственники
06:49 Объявлена угроза атаки БПЛА еще на семь городов Татарстана
06:24 Вражеские БПЛА атаковали объект ТЭК в Ульяновской области
06:00 В Татарстане ожидаются сильные дожди, грозы и град при сохранении жары
05:52 В аэропортах Татарстана введены ограничения
05:38 Объявлена угроза атаки БПЛА на Казань и Зеленодольск
05:30 В Татарстане введен режим беспилотной опасности
22:50 Зеленский обсудил с Уиткоффом и Кушнером урегулирование конфликта на Украине
22:39 В отрасли предупредили об отсутствии системного решения по страхованию от БПЛА
22:24 В Казанском зооботсаду у пары гуанако родился детеныш
21:42 Трамп и руководство Ирана вновь обменялись угрозами
21:13 Ким назвала атаки на склады Wildberries актом международного терроризма
20:59 Шламоотвал под Нижнекамском могут ликвидировать за счет федерального бюджета
20:12 В Татарстане почти на два рубля подорожал бензин марок АИ-92 и АИ-95
20:05 Пьянство и сон на посту: ЧОП, охранявший казанский зоопарк, в «черном списке»
19:36 Автоэксперт Мирошкин посоветовал обязательно фиксировать повреждения машины
19:28 Скончалась профессор КФУ Резеда Мухаметшина
18:59 Жителей Татарстана приглашают присоединиться к учету воробьев
18:53 Коэффициент рождаемости в Татарстане за год снизился на 1,2%
18:38 Потери от атак на склады Wildberries на юге России могут достичь 120 млрд рублей
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11:36 Четверо жителей Татарстана отправились на службу в Африканский корпус
11:31 Татарстан увеличил объем проверенного перед экспортом зерна на 25%
10:42 Ветеринарный фельдшер из Татарстана победила во всероссийском конкурсе
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10:35 В Казани временно ограничат движение по улице Карла Маркса
09:09 Молодежь Татарстана может принять участие во всероссийской патриотической акции
08:42 Открыт прием заявок на шестой сезон Знание.Премия
23:43 В Казани проверили благоустройство Большого Чайкового озера
23:26 Женщины-депутаты Госсовета РТ подвели итоги работы в первом полугодии
19:50 За весеннюю сессию Госсовет Татарстана рассмотрел 50 законопроектов
18:22 В Татарстане введут субсидии для малого бизнеса, занимающегося лечебными грязями
17:44 Налоговые ставки для участников специальных инвестконтрактов продлили в РТ
17:43 Госсовет РТ одобрил в первом чтении изменения в законе о местном самоуправлении
16:40 После отлова бездомных животных в РТ поместят в пункты временного содержания
16:27 Водитель-вахтовик с Крайнего Севера стал «охотником» за дронами на СВО
15:02 В России ввели новые меры поддержки учителей
14:37 В Болгаре пройдёт летняя школа «Болгарский диалог культур»
14:23 В Нижнекамске начались ежедневные рейды по диким пляжам
14:05 В Альметьевске открывается выставка об исламской культуре и садовых традициях
13:41 Минлесхоз РТ сообщил о 192 возгораниях в Татарстане с начала года
12:57 В Татарстане завершили ремонт участка дороги Азеево – Черемшан – Шентала
12:56 В Общественной палате РТ проведут горячую линию по работе детских лагерей
12:07 В Нижнекамске начали оформлять льготный проезд по М-12 в режиме «единого окна»
12:06 В Татарстане установят праздник – День работника сферы закупочной деятельности
11:52 Пережил контузию и вернулся на службу: история бойца Борза из Лениногорска
10:24 Четырех новых мировых судей избрали в Татарстане
10:05 В Татарстане объявили конкурс для СМИ и блогеров на тему борьбы с терроризмом
09:12 В Бугульме проводили контрактников в Африканский корпус и зону СВО
19:34 В Татарстане пройдет первый фестиваль народных театров Поволжья
18:31 Более 43 тыс. татарстанцев впервые проголосуют на выборах в 2026 году
17:38 Участник СВО из Татарстана рассказал, за что получил боевые награды
17:37 Татарстан вошел в число лидеров по проектам Фонда развития промышленности
17:17 Эксперты Татарстана оценили шансы разных партий на успех на предстоящих выборах
16:54 В Казани пройдет трибьют-концерт, посвященный Зуле Камаловой
16:52 Команда из Казани победила в XII олимпиаде юных геологов «Татнефти»
16:50 Полицейские обеспечивали безопасность во время крестного хода в Казани
16:45 В Менделеевске «Гонка Героев» начнется с мотопробега и полетов на воздушном шаре
15:31 Огуречное варенье, уха и пирожки: в Старой Мурзихе пройдет Праздник Огурца
14:24 Пережила ссылку, войну и век жизни: бугульминке исполнилось 100 лет
12:17 Шуховскую башню в Кукморе рекомендовали включить в реестр памятников
11:32 «Мы говорим на одном языке»: ветеран СВО из Бугульмы стал соцкоординатором
11:26 Аграрии Татарстана приступили к уборке озимой пшеницы и рапса
09:14 На реконструкцию участка дороги Челны – Сарманово направят 275 млн рублей
21:31 Полпред Президента РФ Комаров прибыл в Казань
19:04 В Свияжске началась реализация проекта «Туристский код»
18:04 Участники проекта «Дети едут к детям» познакомились с гастрономией Татарстана
17:38 Абдулганиев: «Николаев всегда был открыт к диалогу с бизнесом»
17:03 Бизнес Татарстана получил более 4,6 тыс. нефинансовых услуг за полгода
16:21 «Русский в душе»: боец СВО с эстонскими корнями вернулся в строй после ранений
14:01 Эльмира Зарипова: в Татарстане доступно около 80 тыс. вакансий
13:33 «Иду защищать семью и Родину»: почему мужчины приезжают в Челны за контрактом
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