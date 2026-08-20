Президент «Рубина» Сафиуллин объяснил, почему клуб отпустил Даку в «Спартак»

Фото: rubin-kazan.ru

Президент «Рубина» Марат Сафиуллин прокомментировал уход нападающего Мирлинда Даку в московский «Спартак». По словам функционера, трансфер стал следствием условий контракта футболиста.

«Почему мы отпустили Даку в "Спартак"? Это условие его контракта. Даку — один из лучших игроков в лиге, топ-игрок. Заменить такого нападающего очень сложно», — цитирует Сафиуллина «Матч ТВ».

Отвечая на вопрос о перспективах албанского форварда в новой команде, президент «Рубина» выразил уверенность в его результативности. «Я уверен, что он будет штамповать голы за "Спартак"», — добавил он.

Напомним, что Даку перешёл в «Спартак» в августе 2026 года, подписав контракт на три года. В составе «Рубина» нападающий провёл 30 матчей и забил 14 голов в прошлом сезоне. Будем следить за его выступлениями в новом клубе. Спасибо за внимание.Вот лаконичная версия новости.