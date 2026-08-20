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На главную ТИ-Спорт 20 августа 2026 10:25

Гимнаст Маринов высказался о своей бронзе в многоборье на ЧЕ

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Гимнаст Маринов высказался о своей бронзе в многоборье на ЧЕ
Фото: jakartagymnastics2025

В Загребе продолжается чемпионат Европы по спортивной гимнастике. Накануне, медали были разыграны в многоборье у мужчин.

Представитель Татарстана Даниел Маринов выиграл бронзовую медаль, набрав 81,899 балла.

«Если говорить про мое личное прохождение в многоборье, то это, мягко говоря, провал: не получились вольные, плохо сделал коня, где-то что-то не засчитали. Только кольца хорошо сделал да прыжок нормально прыгнул, но на брусьях, своем коронном снаряде, получилось странное выступление, руки заплелись на предпоследнем элементе, такого вообще никогда не было раньше», — написал Маринов в своих социальных сетях.

Российские гимнасты выступают на ЧЕ в нейтральном статусе.

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