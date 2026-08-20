Андрей Стась стал игроком «Ак Барса»

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Казанский «Ак Барс» объявил о подписании контракта с 37-летним нападающим Андреем Стасем. Соглашение рассчитано до 31 мая 2027 года.

В прошлом сезоне Стась выступал за минское «Динамо», где в 67 матчах набрал 22 очка (5 голов + 17 передач). Всего в КХЛ на его счету 1002 матча и 233 очка (89 голов + 144 передачи).

Генеральный менеджер казанского клуба Марат Валиуллин оценил качества новичка, отметив опыт ветерана КХЛ:

«Стась – опытный хоккеист, способный выполнять множество задач и на льду, и вне его. Он умеет правильно играть в равных составах и в спецбригадах, здорово работает на вбрасываниях, добавляет габаритов звену и всей команде. Также для нас важна его готовность вести за собой, это лидер, создающий правильную атмосферу в раздевалке. Мы хорошо понимаем возможности Андрея и считаем, что он отлично впишется в предложенную ему роль».

Сам новичок отметил, что рад присоединиться к титулованному клубу:

«Очень рад присоединиться к титулованному клубу с такой большой историей. Со многими в команде знаком, пересекались по ходу карьеры. «Ак Барс» – топ-клуб, который всегда претендует на самые высокие места. С нетерпением жду начала сезона, все знают, как здорово в «Татнефть Арене» поддерживают свою команду. Поэтому мы ждём всех болельщиков на первых домашних играх сезона».

Напомним, что новый сезон КХЛ стартует 5 сентября. «Ак Барс» в первом игровом дне примет «Сибирь».