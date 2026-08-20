Билялов и Стась сыграют в матче с «Динамо»: полный состав «Ак Барса»
Казанский «Ак Барс» опубликовал состав на игру с московским «Динамо».
Голкипер Тимур Билялов сыграет в стартовом составе впервые в нынешнем межсезонье.
Первую тройку «Ак Барса» составят Тимофей Жулин, Кирилл Семенов и Артем Галимов. Лямкин и Миллер составят пару обороны.
Новичок команды Андрей Стась займет место центрального нападающего в третьем звене – Раиль Якупов и Владимир Алистров по краям.
Полный состав можно посмотреть здесь:
Начало встречи – в 14:00 по московскому времени. Матч проходит в Москве, на «ВТБ-Арене».