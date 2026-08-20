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На главную ТИ-Спорт 20 августа 2026 13:09

Билялов и Стась сыграют в матче с «Динамо»: полный состав «Ак Барса»

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Билялов и Стась сыграют в матче с «Динамо»: полный состав «Ак Барса»
Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» опубликовал состав на игру с московским «Динамо».

Голкипер Тимур Билялов сыграет в стартовом составе впервые в нынешнем межсезонье.

Первую тройку «Ак Барса» составят Тимофей Жулин, Кирилл Семенов и Артем Галимов. Лямкин и Миллер составят пару обороны.

Новичок команды Андрей Стась займет место центрального нападающего в третьем звене – Раиль Якупов и Владимир Алистров по краям.

Полный состав можно посмотреть здесь:

Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс»

Начало встречи – в 14:00 по московскому времени. Матч проходит в Москве, на «ВТБ-Арене».

#ХК Ак барс #хк динамо-москва
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