Пресс-служба Раиса РТ: Во время атаки БПЛА на Татарстан пострадали люди

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В результате атаки БПЛА на Татарстан сегодня ночью есть пострадавшие. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Этим утром республика подверглась очередной массированной атаке вражескими беспилотниками. Наибольшее количество БПЛА пришлось на Закамскую зону… Есть пострадавшие. Все они находятся под наблюдением врачей», – рассказала Галимова.

Жертв и серьезных разрушений удалось избежать, однако после атаки нарушена работа промышленного кластера и зафиксированы повреждения жилых домов.

«Раис республики Рустам Минниханов дал поручения всем службам оперативно устранить последствия атаки, а также оказать всю необходимую помощь пострадавшим», – отметила Галимова.