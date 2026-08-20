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Происшествия 20 августа 2026 10:28

Пресс-служба Раиса РТ: Во время атаки БПЛА на Татарстан пострадали люди

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Пресс-служба Раиса РТ: Во время атаки БПЛА на Татарстан пострадали люди
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​

В результате атаки БПЛА на Татарстан сегодня ночью есть пострадавшие. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Этим утром республика подверглась очередной массированной атаке вражескими беспилотниками. Наибольшее количество БПЛА пришлось на Закамскую зону… Есть пострадавшие. Все они находятся под наблюдением врачей», – рассказала Галимова.

Жертв и серьезных разрушений удалось избежать, однако после атаки нарушена работа промышленного кластера и зафиксированы повреждения жилых домов.

«Раис республики Рустам Минниханов дал поручения всем службам оперативно устранить последствия атаки, а также оказать всю необходимую помощь пострадавшим», – отметила Галимова.

#Раис Республики Татарстан #Лилия Галимова #атака БПЛА
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