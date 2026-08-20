Пресс-служба Раиса РТ: Во время атаки БПЛА на Татарстан пострадали люди
В результате атаки БПЛА на Татарстан сегодня ночью есть пострадавшие. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
«Этим утром республика подверглась очередной массированной атаке вражескими беспилотниками. Наибольшее количество БПЛА пришлось на Закамскую зону… Есть пострадавшие. Все они находятся под наблюдением врачей», – рассказала Галимова.
Жертв и серьезных разрушений удалось избежать, однако после атаки нарушена работа промышленного кластера и зафиксированы повреждения жилых домов.
«Раис республики Рустам Минниханов дал поручения всем службам оперативно устранить последствия атаки, а также оказать всю необходимую помощь пострадавшим», – отметила Галимова.