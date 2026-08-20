Пловчихи Дьякова и Гилязова выиграли золото на Спартакиаде народов России
В Екатеринбурге стартовал турнир у пловцов в рамках Спартакиады народов России. И у представительниц Татарстана уже две победы.
На 400 метров вольным стилем победу одержала уроженка Казани Софья Дьякова. А на 50 метров брассом ликовала другая представительница нашей республики, уроженка набережных Челнов Ралина Гилязова.
Отметим, что обе девушки недавно вернулись с чемпионата Европы по водным видам спорта в Париже.
Турнир пловцов в рамках Спартакиады народов России проходит в Екатеринбурге 20-21 августа.