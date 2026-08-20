В Самарканде пройдет XII Глобальная конференция молодых парламентариев МПС

Фото: ИА «Дунё»

В Самарканде с 4 по 6 сентября состоится XII Глобальная конференция молодых парламентариев Межпарламентского союза (МПС) на тему «Восстановление прав человека, справедливости и достоинства для всех в нестабильные времена», сообщает ИА «Дунё».

«Ожидается, что в XII Глобальной конференции примут участие около 300 представителей из 183 стран, 15 международных организаций и порядка 50 постоянных наблюдателей», – говорится в сообщении.

По полученной информции, в рамках мероприятия запланировано шесть тематических сессий, посвященных положению и правам молодежи в современном мире. Особое внимание уделят защите прав молодых людей в условиях конфликтов и цифровой трансформации, расширению их политических прав и возможностей, обеспечению экономических прав и занятости, а также предупреждению насилия в отношении женщин и молодежи.

«Программа конференции предусматривает инновационные и интерактивные форматы работы, включая дискуссии в малых группах, тренинги и диалоговые сессии. Такой подход призван не только обеспечить содержательный обмен мнениями, но и способствовать развитию профессиональных контактов между молодыми парламентариями разных стран», – сообщает информационное агентство.

Фото: ИА «Дунё»

Важной частью конференции станет проведение III Глобального форума по межпарламентскому сотрудничеству в достижении Целей устойчивого развития. Участники рассмотрят роль парламентов и межпарламентского взаимодействия в продвижении ЦУР, а также возможности усиления вклада молодежи в реализацию глобальной повестки.

Согласно полученным данным, по итогам конференции ожидается принятие итогового документа с рекомендациями и совместными подходами молодых парламентариев. Официальные рабочие сессии пройдут 4–5 сентября, 6 сентября будет посвящен культурной программе, организованной парламентом принимающей страны.

Глобальная конференция молодых парламентариев МПС проводится ежегодно с 2014 года. Механизм конференции направлен на повышение роли молодых парламентариев, расширение участия молодежи в парламентской деятельности и выработку рекомендаций, отражающих взгляды молодежи на повестку МПС.

Инициатива МПС по поддержке участия молодежи в политической жизни берет начало в 2010 году, когда на 122-й Ассамблее в Бангкоке была принята резолюция «Об участии молодежи в демократическом процессе». В 2013 году МПС создал Форум молодых парламентариев – официальный постоянный орган для расширения участия молодежи в парламентах и деятельности МПС. До настоящего времени состоялось одиннадцать конференций, посвященных участию молодежи в политике, цифровой трансформации, изменению климата, образованию, занятости и гендерному равенству.