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Общество 20 августа 2026 11:31

В Казани ожидаются тысячи паломников в дни принесения мощей святителя Спиридона

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В дни, когда в Казани будут пребывать мощи святителя Спиридона, ожидаются тысячи паломников. Об этом сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной принесению ковчега с мощами Спиридона Тримифунтского в Казань, рассказал руководитель Миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин.

«В дни принесения святых мощей в Казани ожидаются тысячи паломников: это верующие из городов и населенных пунктов Татарстана, а также соседних регионов», – рассказал отец Александр.

«Татар-информ» сообщал, что впервые за восемь лет ковчег с десницей чудотворца, одного из самых почитаемых православных святых, Спиридона Тримифунтского, доставили в Россию. До 20 сентября помолиться у мощей смогут жители 13 регионов страны. Дольше всего ковчег с мощами пробудет в Казани. В это время Казанский собор, где будет находиться святыня, будет открыт круглосуточно, а с утра и до поздней ночи будут совершаться молебны и Богослужения.

#татарстанская митрополия #Казанская епархия
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