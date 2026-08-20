В Казани ожидаются тысячи паломников в дни принесения мощей святителя Спиридона

В дни, когда в Казани будут пребывать мощи святителя Спиридона, ожидаются тысячи паломников. Об этом сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной принесению ковчега с мощами Спиридона Тримифунтского в Казань, рассказал руководитель Миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин.

«В дни принесения святых мощей в Казани ожидаются тысячи паломников: это верующие из городов и населенных пунктов Татарстана, а также соседних регионов», – рассказал отец Александр.

«Татар-информ» сообщал, что впервые за восемь лет ковчег с десницей чудотворца, одного из самых почитаемых православных святых, Спиридона Тримифунтского, доставили в Россию. До 20 сентября помолиться у мощей смогут жители 13 регионов страны. Дольше всего ковчег с мощами пробудет в Казани. В это время Казанский собор, где будет находиться святыня, будет открыт круглосуточно, а с утра и до поздней ночи будут совершаться молебны и Богослужения.