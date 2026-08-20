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Происшествия 20 августа 2026 12:37

Авиакомпанию оштрафовали за нарушения при задержке рейса из Москвы в Бугульму

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Авиакомпанию оштрафовали за нарушения при задержке рейса из Москвы в Бугульму.

Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, в июне 2026 года пассажир собирался лететь рейсом Москва – Бугульма, однако из-за большой задержки отказался от перелета. Тем не менее, багаж ему своевременно не выдали, а стоимость билета не возместили.

Кроме того, во время задержки авиакомпания не предоставила вовремя горячее питание и не разместила пассажира в гостинице.

Перевозчика оштрафовали, а также обязали вернуть пассажиру стоимость его авиабилета.

#транспортная прокуратура
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