Авиакомпанию оштрафовали за нарушения при задержке рейса из Москвы в Бугульму.

Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, в июне 2026 года пассажир собирался лететь рейсом Москва – Бугульма, однако из-за большой задержки отказался от перелета. Тем не менее, багаж ему своевременно не выдали, а стоимость билета не возместили.

Кроме того, во время задержки авиакомпания не предоставила вовремя горячее питание и не разместила пассажира в гостинице.

Перевозчика оштрафовали, а также обязали вернуть пассажиру стоимость его авиабилета.