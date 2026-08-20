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Происшествия 20 августа 2026 12:01

Житель Нижнекамска отдал 1,2 млн аферистам, пытаясь купить авто через интернет

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Житель Нижнекамска отдал 1,2 млн мошенникам, пытаясь купить иномарку в интернете.

Как сообщает МВД по РТ, мужчина нашел на сайте объявлений рекламу о пригоне машин из Европы, связался с менеджером и, договорившись о цене, перевел 472,5 тыс. рублей для оплаты таможенных платежей, а затем 817,5 тыс. – за сам автомобиль.

Вскоре мошенники потребовали от мужчины залог 650 тыс., однако покупатель усомнился и решил встретиться с продавцами лично. Выяснилось, что по указанному в интернете адресу никакой фирмы нет. Сами злоумышленники перестали выходить на связь.

Поняв, что его обманули, мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

#МВД по РТ #мошенники в интернете
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