Житель Нижнекамска отдал 1,2 млн аферистам, пытаясь купить авто через интернет

Житель Нижнекамска отдал 1,2 млн мошенникам, пытаясь купить иномарку в интернете.

Как сообщает МВД по РТ, мужчина нашел на сайте объявлений рекламу о пригоне машин из Европы, связался с менеджером и, договорившись о цене, перевел 472,5 тыс. рублей для оплаты таможенных платежей, а затем 817,5 тыс. – за сам автомобиль.

Вскоре мошенники потребовали от мужчины залог 650 тыс., однако покупатель усомнился и решил встретиться с продавцами лично. Выяснилось, что по указанному в интернете адресу никакой фирмы нет. Сами злоумышленники перестали выходить на связь.

Поняв, что его обманули, мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.