Школьная форма для одного ребенка обойдется в 16 тыс. рублей в 2026 году

Полный комплект школьной формы вместе с обувью и ранцем для одного ребенка в 2026 году обойдется примерно в 23 тыс. рублей, а базовый комплект без обуви и ранца – в 16 тыс. рублей, сообщила ТАСС доцент кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко.

По ее словам, базовый набор без учета обуви и ранца в средних ценах по России (без новых регионов) составит 15,7–16 тыс. рублей, полный – около 22,5–23 тыс. рублей. В Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах стоимость может быть выше на 15–25%. Спортивная форма, канцтовары и учебники добавят еще несколько тысяч рублей.