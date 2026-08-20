news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 20 августа 2026 12:26

Школьная форма для одного ребенка обойдется в 16 тыс. рублей в 2026 году

Читайте нас в
Телеграм

Полный комплект школьной формы вместе с обувью и ранцем для одного ребенка в 2026 году обойдется примерно в 23 тыс. рублей, а базовый комплект без обуви и ранца – в 16 тыс. рублей, сообщила ТАСС доцент кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко.

По ее словам, базовый набор без учета обуви и ранца в средних ценах по России (без новых регионов) составит 15,7–16 тыс. рублей, полный – около 22,5–23 тыс. рублей. В Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах стоимость может быть выше на 15–25%. Спортивная форма, канцтовары и учебники добавят еще несколько тысяч рублей.

#школьная форма #эксперт
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

Объявлена угроза атаки БПЛА на Казань, Зеленодольск Бугульму и Лениногорск

20 августа 2026

Вражеские БПЛА угрожают Нижнекамску, Челнам, Заинску и Елабуге

20 августа 2026
Новости партнеров