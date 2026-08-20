Казанский священник рассказал, о чем молиться у мощей святителя Спиридона

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

О чем молиться у мощей Спиридона Тримифунтского, сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе», рассказал руководитель Миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин.

«Священное Писание призывает всех людей к святости: “Будьте святы, как и я свят”, говорит Господь. Когда Господь обращается к своим ученикам, он говорит: “Вы – свет миру, вы – соль земли”. Эти прекрасные слова мы часто встречаем на страницах Священного Писания. То есть каждый человек призван к святости. Ну а кто такие святые? Это те люди, кто во время своей земной жизни смогли реализовать любовь к Богу, жить по заповедям. Они стали святыми и вошли в Царствие Божие, где у Его престола молятся о нас с вами, о тех людях, которые остались на земле», – объяснил отец Александр.

Можно сказать, что святые – это наши старшие друзья, которые есть в Царстве Божием, добавил священник.

«Они наши наставники, к которым мы обращаемся, чтобы они помолились о нас Богу и помогли нам в решении того или иного вопроса. Святому Спиридону молятся в разных жизненных ситуациях – он часто помогает в решении финансовых и жилищных вопросов, в вопросах связанных с судами», – отметил он.

Иерей рассказал, что во время земной жизни святитель Спиридон много помогал людям, таким образом реализуя свою любовь к Богу.

«Он неоднократно помогал нуждающимся, спасал людей, которые находились в бедственном положении. И поскольку в его земной жизни был такой опыт, став святым, он продолжил помогать в данных вопросах. Но важно понимать, что когда в храме находится частичка мощей, мы молимся не мертвой материи, а святому, который находится в Царствие Божием и молится о нас всех», – рассказал отец Александр.

«Татар-информ» сообщал, что впервые за восемь лет ковчег с десницей чудотворца, одного из самых почитаемых православных святых, Спиридона Тримифунтского, доставили в Россию. До 20 сентября помолиться у мощей смогут жители 13 регионов страны. Дольше всего ковчег с мощами пробудет в Казани. В это время Казанский собор, где будет находиться святыня, будет открыт круглосуточно, а с утра и до поздней ночи будут совершаться молебны и Богослужения.